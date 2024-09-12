شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: يجب تضافر الجهود الدولية لإرساء نظام قائم على القانون دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال جلسة الدعوة العالمية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا خاصة التصعيد الخطير في الشرق الأوسط.



وأضاف: يجب تضافر الجهود الدولية لإرساء نظام قائم على المبادئ وقواعد القانون الدولى دون تمييز أو معايير مزدوجة.