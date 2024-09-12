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الرئيس السيسي: يجب تضافر الجهود الدولية لإرساء نظام قائم على القانون دون تمييز

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 12 سبتمبر 2024 06:16 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال جلسة الدعوة العالمية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا خاصة التصعيد الخطير في الشرق الأوسط.


وأضاف: يجب تضافر الجهود الدولية لإرساء نظام قائم على المبادئ وقواعد القانون الدولى دون تمييز أو معايير مزدوجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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