شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية.. مواعيد عقد الجمعية العمومية لجميع محاكم مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بناء على القرارالصادر رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025، يوم الأحد 22 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية العليا، ويوم الاثنين 23 سبتمبر لعقد عمومية محاكم القضاء الإدارى، ويوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجارى، لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية على مستوى الجمهورية، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للمحاكم الإدارية والإدارية العليا والقضاء الإدارى وفى تمام الساعة الواحدة للمحاكم التاديبية، حسب الايام المحددة.

واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة.

6- المستشار/ أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.