شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب القادة" تطلق الحدث النهائى لمسابقة الأنشطة الطلابية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة شباب القادة عن إطلاق الحدث النهائي للنسخة الرابعة من برنامج "قادة الأنشطة الطلابية "، والإعلان عن مبادرة بناء الطالب المصرى بكل برامجها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ،ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعى، والمجلس القومي للمرأة، وذلك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024م، بالحرم اليونانى فى القاهرة.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، و المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي، والخاص، و المجال الإعلامي، والكوادر الشبابية المتميزة.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، في بيان صحفي، أنه خلال 4 نسخ من جهودنا في دعم وتعزيز مهارات طالب الأنشطة الطلابية في برنامج "قادة الأنشطة الطلابية"، وتقديم أكثر من 1700 دورة تدريبية، لأكثر من 420 ألف طالب وطالبة جامعيين، ساهمنا في تطوير مشاريع الطالب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، من خلال مثلث التنمية المتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء الإنسان المصري، حيث يتنافس أكثر من 611 نشاط طالب، من 48 جامعة على مستوى الجمهورية، في 6 مجالات مختلفة، وهم: التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان، الطب والرعاية الصحية، نماذج المحاكاة، التكنولوجيا والإبتكار، التصنيع والتنمية، البيئية والتكنولوجيا الخضراء.

ومن جانبه قال النائب أحمد فتحي رئيس مجلس الأمناء، أن برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" يساهم بدعم تلك الأنشطة لتقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطالب، وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساهم في تقديم الدعم المالي لأفضل الأنشطة الطلابية، للمساهمة في خلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود تلك الأنشطة، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية، ومشروعاتهم، بما يفيد المجتمع المصري.

ولفت فتحي، ألى أن الهدف من مبادرة بناء الطالب المصري هو بناء الطلاب بطريقة سلمية من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتعزيز مهارات وقدرات الطلاب في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مؤسسة شباب القادة قدمت العديد من البرامح التي تستهدف الشباب اهمها برنامج "القادة"هو برنامج يهدف البحث عن القيادات الشبابية من الجامعات المصرية في مختلف المجالات، وبرنامج "قادة الأنشطة الطلابية" الذي يجمع كل الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات للتنافس في 6 مجالات.

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمصر، عبر تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.