شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: زيارة رئيس ألمانيا لمصر تتويج للعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور أشرف منصور، الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة GUC ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية GIU، عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر وافتتاحه للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور منصور، أن هذه الزيارة تعد تتويجًا للعلاقات المصرية-الألمانية وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا في عام 2018، حيث تعكس مدى اهتمام ألمانيا، بقيادة الرئيس شتاينماير، بجامعتي GUC وGIU، اللتين تمثلان أكبر مؤسسات التعليم العالي الألماني العابرة للحدود في العالم.

وأشار منصور إلى أن مصر تعتبر بوابة العبور للـ تعليم العالي والصناعة الألمانية إلى أفريقيا والوطن العربي، مشددًا على أن مصر تُعد صديقًا هامًا وشريكًا موثوقًا لألمانيا، وأضاف أن الجامعات الألمانية، بما في ذلك GUC وGIU، تُعتبر منارات للعلاقات المصرية الألمانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز هذه الروابط.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة الألمانية الدولية GIU تأتي في المرتبة الثانية كأكبر جامعة ألمانية عابرة للحدود في العالم، في حين تتصدر الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC المرتبة الأولى، وأكد أن التعليم العابر للحدود يُشكل جسورًا للتواصل والتعاون بين الأمم، حيث تلعب الجامعات العابرة للحدود دورًا محوريًا في دعم مجالات البحث العلمي، والاقتصاد، والثقافة، فضلًا عن كونهم ملتقى اقتصادي صناعي وتكنولوجي عبر الأمم.

كما أشار إلى أن الجامعة الألمانية الدولية GIU هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تعزيز النظام التعليمي الألماني في مصر، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مما يوفر فرصة للوصول إلى تعليم عالمي المستوى، وأوضح أن هذه الجامعة تسهم في تعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد من خلال الدمج بين التعليم و البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز التعاون العلمي والاقتصادي والثقافي بين ألمانيا وشركائها الدوليين.

واستعرض منصور رحلة تأسيس الجامعة الألمانية الدولية، التي بدأت في 29 أكتوبر 2018 بتوقيع اتفاقية التأسيس خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، وتم وضع حجر الأساس في 2 فبراير 2019، وافتتحت الجامعة أبوابها للطلاب في 7 أكتوبر 2019. وأشار إلى أن الجامعة تضم 7 كليات و48 برنامجًا أكاديميًا، وتستقبل أكثر من 5 آلاف طالب، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للعلم والابتكار في المنطقة.



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