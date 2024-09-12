شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملات التوعية المجتمعية مع بداية عام دراسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلق المركز القومى للبحوث أولى حملات التوعية ى مكتبة الطفل من داخل مكتبة 6 اكتوبر بـ محافظة الجيزة للعمل على نشر الوعي والتثقيف الغذائي والإستعداد لدخول المدارس لأطفالنا شباب الغد وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود - رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل التوعويه بالمركز وإعداد وتنسيق الدكتورة منال رمضان منسق لجنة التنمية المجتمعية لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وقد ركزت الندوة التوعوية على محاور مهمة منها:-

أهمية تغذية أطفال المدارس بأنماط صحية سليمة، علاقة الوجبات الغذائية بالأمراض المختلفة، التوعية بمكونات الوجبة الغذائية الصحية للطفل في سن المدرسة، التوعية بتأثير اللحوم المصنعه والوجبات السريعة الجاهزة على صحة الطفل وتركيزه وانتباهه الدراسي مع تبسيط أساسيات سلامة الغذاء للأطفال، تقديم إرشادات عن تأثير نمط الحياة السئ على الصحة العامة، الاستمتاع بحياة وصحة أفضل لاولادنا.