بالصور.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف البوسنة والهرسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن انتهاء مراحل الاختبارات للشباب الذين تقدموا على فُرص عمل وفرتها الوزارة في شركات بدولة البوسنة والهرسك.

وكانت الاختبارات النظرية والعملية، بدأت يوم السبت الماضي بمقر الإدارة العامة والتشغيل بمدينة نصر، ثم في مركز تدريب مهني ببولاق الدكرور، ثم مركز اختبارات بمنطقة إمبابة.

وجرت الاختبارات بالتنسيق بين الوزارة، ووفد متخصص من البوسنة والهرسك، وذلك لشباب تقدموا بأوراقهم؛ لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أسبوعين؛ للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد.

يذكر أنه خلال لقاء محمد جبران، وزير العمل، مع الشباب، وجههم بأن يكونوا سفراء لبلادهم في الإخلاص والإتقان في العمل.

وأوضح "جبران"، أن ما تقوم به الوزارة من اختبارات ما قبل السفر هدفه توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي؛ للحفاظ على استدامة واستقرار العامل.

وأكد وزير العمل، أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأنها مستمرة في توفير فرص العمل اللائقة للشباب بدون شركات وسيطة أو مقابل مادي.