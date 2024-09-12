سرقة سبائك ذهبية من فيلا أيمن طاهر.. القبض على متهم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهم ثان في واقعة سرقة سبائك ذهبية من فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر للشباب، وذلك بعض سقوط المتهم الرئيس.

مأمور قسم أول الشيخ زايد تلقى بلاغا من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر للشباب، باكتشافه سرقة فيلته على يد مجهول بعد عودته من إجازة الصيف.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وقادها المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث توصلت إلى تورط مسجل خطر سرقات يبلغ من العمر 40 سنة مقيم الوراق وأنه فرد أمن سابق بكمبوند مجاور تسلل عبر شرفة الحديقة.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية شارك فيها المقدم إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد من ضبط المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر، وأرشد عن السبائك لدى شخص آخر تحركت قوة محل إقامته وضبطته وبحيازته المسروقات كاملة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.