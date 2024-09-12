كواليس اشتعال النيران داخل مصنع "يونيون اير" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع "يونيون اير" بالمنطقة الصناعية السادية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية السادسة.

اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم ثان أكتوبر.

تبين بالفحص اشتعال النيران بكمية من (تند معدنية - كراتين) بمصنع "يونيون اير" وحصر لحريق على مساحة 40 مترًا وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.