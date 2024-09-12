جثة قاصر داخل أسانسير تثير الرعب في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشهد أخير صادم لفتاة لم تبلغ السن القانونية شهدته منطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الخميس.

مامور قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل مصعد عقار بشارع ترعة السيسي.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "مريم.ه." 17 سنة، ترتدي ملابسها كاملة فارقت الحياة داخل المصعد بالطابق العاشر نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات للتصريح بالدفن.