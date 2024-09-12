جثة شرطي و10 مصابين بينهم 3 سياح في حادث مروع على طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد طريق القاهرة السويس الصحراوي حادثا مروعا راح ضحيه شرطي وأصيب 10 آخرون بينهم 3 سياح أتراك، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفى عمليات المرور إخطارًا من غدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام كمبوند سكني شهير على طريق السويس.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس سياحي تابع لشركة "سام تورز" بسيارة نصف نقل مُبت عليها فنطاس مياه.

الحادث أسفر عن مصرع أمين شرطة من قوة تأمين الفوج السياحي، فيما أصيب 10 آخرون بينهم 3 يحملون الجنسية التركية ومندوب الشركة مصري الجنسية نقلوا إلى المستشفى للعلاج.