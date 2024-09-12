شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الزراعة تبحث التعاون مع إيطاليا فى التصنيع الزراعى وتبادل السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الزراعة والسفير الإيطالى يبحثان التعاون فى التصنيع الزراعى وتبادل السلع

وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة

وزارة التعليم توجه بتدريب المعلمين الجدد قبل بدء العام الدراسى الجديد

وزارة العمل: 250 فرصة عمل لشباب الشرقية بأحد شركات القطاع الخاص

وزير التموين يبحث مع رئيس اقتصادية قناة السويس التوسع فى إنشاء الصوامع

وزارة الصحة تكشف أهمية ممارسة الرياضة للسيدات بعد انقطاع الحيض

وزيرة البيئة ووزير الخارجية الكويتى يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية البيئة

وزير الصحة والسكان يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة التعاون

السكة الحديد تحذر من سلوكيات خاطئة: تؤدى لإزهاق الأرواح وتعطيل القطارات

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى الشريف