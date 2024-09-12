شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لمديرى المدارس: عاوزين نرجع الطلبة يحضروا ونعلم مهارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الرسائل خلال لقائه بمديرى المدارس على مستوى الجمهورية، قائلا: عاوزين نرجع الطلبة المدارس ويكون التعليم جوه المدارس فقط وبالتالى ندى المعلم الوقت الذى يستطيع أن يشرح المنهج للطلاب بالإضافة إلى أنه أهم حاجة بالنسبة لأولادنا الطلاب لما يتخرجوا من المدارس، محتاجينهم يكتسبوا المهارات، قائلا: إبن حضرتك بعد عشر سنين هيكون عايش مع مين، موجها حديثه لمديرى المدارس: ابنك لما هيتعلم كويس هيكون فى دكتور كويس ومهندس كويس، متابعا: "أوعى حد يتخيل ولادنا بعد 10 سنين هيتنافسوا على العمل محليا فقط بل دوليا وعالميا".

وأوضح الوزير: "عاوزين نعتمد كليا على كتب الوزارة والتربية والتعليم وعلى مناهجنا وشغلنا فى الدراسة، ولا مجال للتعليم الخارجى ولن نسمح بمعلمين من بره التربية والتعليم يدخلوا مدارسنا ولا الكتاب الخارجى يدخل المدارس أيضا"، قائلا: "محتاجين أولادنا يتعلموا مهارات، ولما بمنح المدرسة حصتين فى الأسبوع للمواد الدراسية الأساسية هل هيقدر يعلم الطالب مهارات؟ مضيفا أنه يتم تعلم المهارات فى طرق التدريس"، متسائلا: "هل حد متخيل لو بقى عندنا تعليم كويس وجيد جدا فى مدارسنا والطلبة بتحضر حد هيتأخر عن المعلمين فى مصر؟".