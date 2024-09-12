شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: تخفيض تنسيق الالتحاق بمدارس الثانوى العام لـ235 درجة والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الشهر الماضى نتيجة امتحانات الدو2023/2024ر الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ، بنسبة نجاح بلغت للدورين الأول والثاني نحو 99.79٪.

وصرح الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 4157 طلاب، حضر منهم 3562 طالبًا وطالبة، وغاب 595 طالب وطالبة ونجح 3497 طالب بنسبة نجاح بلغت 98.18٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية 83.3٪، حيث تقدم للامتحان 6 طلاب حضر منهم 5 فقط ونجحوا جميعًا.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين الدور الثاني 100٪ وكذلك بالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت 100٪ وبلغت نسبة النجاح بالشهادة التلمذة الصناعية والتي تعادل الشهادة الاعدادية المهنية "التربية الخاصة" 100٪.

يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح بلغت 82.81٪.

كما اعتمد محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/ 2024، ليصبح 235 درجة بدلًا من 240 درجة، وذلك بالأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية التي لم تحقق الكثافة المطلوبة.

وفي السياق ذاته، قرر محافظ الإسماعيلية تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية (الخدمات) إلى 200 درجة بدلًا من 210 درجة.

كما اعتمد محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج، وفقًا للجداول المرفقة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الأمور ومن أجل التيسير على الطلاب، وتم التخفيض بالدرجات بعد دراسة مدى إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات واللوائح المنظمة لذلك.

