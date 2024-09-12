شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة حركة مرور بطريق شبرا بنها الحر بعد حادث سيارة ميكروباص أصاب 9 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، بعد رفع أثار انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.