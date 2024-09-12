شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وجموع المحامين، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح نقيب المحامين أننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة، الإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وأن نقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

ودعا عبد الحليم علام، أن يَمُنَّ الله على البشرية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والخير والاستقرار.