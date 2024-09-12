شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تستقبل "محروسة سالم" أول شيف من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشيف محروسة سالم، وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تستخدم كرسي متحرك، للتعرف على تجربتها في مجال التقديم التلفزيوني وتحديدا برامج الطهي، وتقديمها لواحد من البرامج التلفزيونية الذي يقدم العديد من الأطعمة المختلفة بنكهات مصرية جذابة.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، باللقاء الذي جمعها بالشيف محروسة سالم، وتجربة نجاحها في تقديم أول برنامج طهي لشيف من ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها نموذج ملهم لأقرانها من المرأة ذات الاعاقة، وطاقة إيجابية لكل جمهورها على الشاشة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن لقائها مع الشيف محروسة سالم، دار حول تجربتها في عالم الطهي، والاستماع إلى مقومات النجاح التي ساعدتها في دخول عالم المطبخ حتى وصلت إلى تقديم أول برنامج تلفزيوني لشيف من ذوى الإعاقة.

وأكدت أن اللقاء تناول أيضاً أليات التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة من خلال إعداد الوجبات الغذائية والوصفات الصحية والتي من شأنها المساهمة اقتصاديا في دعم المرأة ذات الإعاقة، وأن المجلس على استعداد لتقديم خبراته الفنية للشيف محروسة وبرنامجها، وأيضاً دعم الشيف محروسة لكافة المبادرات التي تسعى إلى التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.