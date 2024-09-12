شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة والسفير الإيطالى يبحثان التعاون فى التصنيع الزراعى وتبادل السلع والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ميكيلي كورانى، السفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المصري الايطالى.

أكد على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر في مجال استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل والخضر، وكذلك تقاوى البطاطس وأيضا الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى وكذلك الصادرات الزراعية والطاقة الشمسية للمزراع.

وأضاف فاروق أن قضية التصنيع الزراعي تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية لتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي ويمكن التعاون مع الجانب الإيطالي في ذلك وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس نظرا لجودة القطن المصري الذي يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية وكذلك التعاون في مجال الصوب الزراعية المرتبطة بتكنولوجيا.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي أن هناك تعاون كبير بين مصر وإيطاليا في بعض المشروعات الزراعية المشتركة والقائمة حاليا في تصنيع الملابس وكذلك انتاج أعلاف الأسماك والاستفادة من المخلفات الزراعية وتعظيم قيمتها وهنا أشار الوزير إلى أهمية استقدام الخبرة الإيطالية في إعادة تأهيل وتطوير مصانع الاعلاف القديمة.

وأضاف السفير الإيطالي هناك أن أيضا تعاون لإنشاء سوق للمزارعين بالإسكندرية في إطار حركة أسواق المزارعين، بجودة عالية للغذاء وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية حيث سيتم انشاء مشروع سوق المزارعين بمدينة الإسكندرية لتوفير غذاء ذات جودة عالية والذي سيخصص للمزارعين فقط بهدف بيع منتجاتهم الزراعية للمستهلكين مباشرة علي غرار ما يحدث فى ايطاليا وبعض الدول الأخرى.

ومن جانبه أشاد الوزير بهذه الفكرة وطلب تنفيذ هذا المشروع في 4 محافظات مع التركيز علي الجزء الخاص بالإدارة، وأهمية الاستثمار في الانشطة الزراعية المختلفة خاصة إنتاج الأعلاف السمكية والحيوانيّة في ضوء إتاحة الأراضي المخصصة لذلك.

وأضاف السفير الإيطالي أنه سوف يقوم بزيارة إلى بعض المشروعات الزراعية في محافظة الإسكندرية لزيارة مركز التلقيح الاصطناعي ومصانع تجفيف وتعبئة الطماطم والاستزراع السمكي ومصانع إنتاج أنسجة القطن ذات الجودة العالية.