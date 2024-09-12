شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر شاهين يواسى الفنان خالد الصاوى فى موت كلبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب نعى الفنان خالد الصاوى كلبته، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر صورة تجمعه بكلبته وعلق: "باي باي حبيبة قلب بابي". وأضاف: "يا رب أرجوك اجمعني بيها وبميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل".

تقدم الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الاعلي للشئون الاسلامية، بنعي كلبة الفنان خالد الصاوي قائلا: صادق المواساة للأخ الفنان خالد الصاوي في موت كلبته، سائلا المولي سبحانه وتعالي أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر علي فراقة، فالحزن عند الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف.