شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446هـ.

وبهذه المناسبة الكريمة أرسل وزير الأوقاف خطابات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى العطرة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى الشعب المصري كله بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها بحفظه وأمانه وضمانه.