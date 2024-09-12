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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن بمعرض السلع الغذائية لوزارة التموين.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعرض الوزارة بـ منطقة السواح.
قائمة بأسعار اللحوم والدواجن بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
طرح أوراك دجاج زنة 900 جرام بسعر 90 جنيها.
طرح صدور دجاج زنة 450 جرام بسعر 60 جنيها.
طرح دواجن مجمدة زنة 1 كيلوجرام بسعر 135 جنيها.
طرح لحوم سوداني طازج خلفي زنة 1 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.
لحم سوداني طازج امامي زنة 1 كيلو جرام بسعر 280.
لحم سوداني مفروم زنة 1 كيلوجرام بسعر 250 جنيها.
أسعار اللحوم والدواجن بمعرض السلع الغذائية
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