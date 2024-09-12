شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منافذ متحركة لبيع منتجات وزارة الزراعة للعاملين بالعاصمة الإدارية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، 7 منافذ متنقلة، محملة بالمنتجات والسلع المختلفة من إنتاج الجهات التابعة لها، للبيع للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع والمنتجات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب لا تقل عن 25%.

وأشار الفولى إلى أنه تم بالتنسيق مع جهاز العاصمة الإدارية الجديدة الدفع بـ7 سيارات كمنافذ متنقلة، محملة بمنتجات: الدواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والخضراوات، بأسعار تنافسية، إذا ما قورنت بأسعارها في الأسواق.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن هناك تكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة إنتاج الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ والتي يتم بها طرح تلك المنتجات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، والمساهمة في خفض الأسعار بالحد من الاسعار الوسيطة.

وفي سياق متصل تفقد رئيس جهاز العاصمة ونائبه القوافل الغذائية التابعة للوزارة بالعاصمة، وتوجيهها للتمركز في مناطق تواجد الموظفين، كما تقدموا بالشكر الى وزارة الزراعة لدورها في توفير السلع والمنتجات الخاصة بها بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.



منافذ متحركة لبيع منتجاتها للعاملين بالعاصمة الادارية



منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع