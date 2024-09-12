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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 28.5 جنيه.

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 22 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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