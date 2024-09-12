شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترصف شارع 9 بالمعادى بعد انتهاء المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

تابع أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء وفى مقدمتها تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق بها، حيث تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع 9 أهم الشوارع بنطاق حي المعادي والتى تتضمن استكمال رصف الشارع ورفع كفاءته بعد الانتهاء من المشروعات القائمة به بداية من ميدان المحطة.

وتتم الاعمال بمتابعة الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي وإدارة الطرق والأجهزة المعاونة بالحي موجهاً بسرعة الانتهاء من باقي أعمال الرصف وتسريع وتيرة العمل مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية ووفقاً للجدول الزمنى المحدد بما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد نائب المحافظ على حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والمساهمة فى تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق تطلعات المواطنين .

وأضاف أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لرؤية مصر 2030.