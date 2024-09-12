شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر من سلوكيات خاطئة: تؤدى لإزهاق الأرواح وتعطيل القطارات والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين و قائدي المركبات بعدم إقتحام المزلقانات او السير عكس الاتجاه أثناء غلقها وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

كما ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.



سلوكيات خاطئة



اماكن غير مخصصة للعبور



سلوكيات خاطئة