شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ أعمال تطوير جراج الأوبرا ضمن مشروع القاهرة الخديوية والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير لجراج الأوبرا بحي الموسكي، حيث يشهد الجراج أعمال ترميم ودهان للواجهات الخارجية، وذلك في إطار برنامج تطوير القاهرة الخديوية ومحيط حديقة الأزبكية، حيث تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي أعمال التطوير الجارية كما تابع أعمال الهدم الجزئي للعقار رقم 1 شارع الجوهري بحي الموسكي ، والذى تعرض لحريق شديد أثر على حالته الإنشائية .

ومنطقة وسط البلد، مصممة على الطراز الأوروبي لتظاهى عواصم الدول الأوربية، ويطلق عليها القاهرة الخديوية، والتى أسسها الخديوى، وهى ايضا شهدت اعمال ترميم وتطوير لكافة العقارات التى يقارب عددها 500 عقار ذو تراز معمارى فريد.

ويجرى تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية تطوير واجهات العقارات، وواجهات المحال، واستغلال الأماكن الخربة في انشاء مبانى خدمية.

كما يتم تنفيذ مشروع تطوير حديقة الأزبكية ويشمل تطوير (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل.



