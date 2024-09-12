شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن ضخ البطاطس بسعر 10 جنيهات فى منفذ الدقى والان مع تفاصيل الخبر

تضخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو فى منفذ مشروع العفن البنى بالدقى منذ التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا على مدار أيام الاسبوع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتصل أسعار البطاطس فى أسواق التجزئة إلى 30 جنيهًا، بينما فى المنفذ يباع الكيس الذى يحتوى على 5 كيلو من البطاطس بسعر 50 جنيها، وهو ما يلقى إقبالًا كبيرًا لدى المواطنين فى مناطق القاهرة الكبرى.

وفى سياق منفصل، أعلن مشروع العفن البنى عن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة لكل المناطق الخالية من مرض العفن البني علي مستوي الجمهورية، فضلا عن ميكنة جميع الاعمال الورقية التي يقوم بها مهندسي المناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس لربطهم مباشرة بإدارة المشروع لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بزراعة واعداد وإنتاج البطاطس في المناطق الخالية في حينها وذلك عن طريق توفير تابلت لكل مهندس بعد ان انتهينا من عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمنت كل اعمال مهندسي المناطق الخالية وكل بيانات الاكواد المزروعة.

كما تم اطلاق بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس متاحة علي اجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية، حيث تشمل: خدمة أسس مزرعتك، حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش واضافتها الى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، وخدمة تابع مزرعتك، والتي يتم عن طريقها رفع نتائج تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية والتي تشمل: تحليل ملوحة التربة، المحتوى المائي للتربة والنبات، معرفة صحة النبات ، والمساحة المحصودة يوميا، وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ماقبل الزراعة وحتى الحصاد، مشيرا الى انه تم عمل اطلس لاصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وتم اضافته على اجهزة التابلت، لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها .