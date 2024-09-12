شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة NTG 2 للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لمدرسة NTG 2 للعام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال الفترة من الخميس 12 سبتمبر 2024 حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة NTG 2، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الرائدة في مصر في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، وذلك للعام الدراسي 2024-2025.

تهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تقديم تعليم فني متميز يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

وتعد مدرسة NTG 2 من المدارس التي تركز على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والتي يشهد سوق العمل توجها كبيرا لها.

يمكن للطلاب الراغبين في التقدم تسجيل البيانات خلال الفترة من الخميس 12 سبتمبر 2024 حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 من خلال هذا الرابط: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSejSa64JPM.../viewform.