شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفض السماح لبوريل بزيارة تل أبيب بعد انتقاده الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتقاده مرارا وتكرارا للانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة بحق الفلسطينيين لاسيما في الضفة الغربية، يبدو أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لم يعد محل ترحيب في إسرائيل.

وبحسب موقع العربية، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كالتز، رفض السماح لبوريل بزيارة تل أبيب.

كما أضافت أن المسؤول الأوروبي الرفيع ألغى زيارة إسرائيل ضمن جولته الحالية في المنطقة.

في المقابل لم يصدر أي تعقيب أو توضيح من الاتحاد الأوروبي حول الموضوع.

وكان بوريل انتقد بشدة قبل أيام الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، مؤكدا أنها تعطل حل الدولتين، بل تجعله مستحيلا.