وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ونصت البرقية على: يسعدني أن أبعث لسيادتكم بصادق التهاني بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، راجيًا من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد في مسيرة سيادتكم البناءة.. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الكريمة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار.. إستكمالًا للجهود المضنية في مجال التنمية والبناء.. لنأخذ من صاحب تلك الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة.