السيسي: مستمرون في جهود وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصري، منوهًا في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجددًا من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.



ومن جانبه بادل الرئيس، التحية والتقدير للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وتناول اللقاء في هذا الإطار، جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لا سيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.



وأوضح الرئيس استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.



وفي ذات الإطار، ثمن الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كل بالمسئولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.