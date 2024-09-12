وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي للهيئة الهندسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي استمر لعدة أيام.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للهيئة الهندسية للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية، عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمشروع والخطط والدراسات التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة.

وفي بداية المشروع، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الهيئة الهندسية، وناقش عددًا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم ومدى اتقانهم لها، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المهام وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بالأداء والتدريب المتميز للعناصر المشاركة.

وكان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة أثناء مراحل المشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط في المهام المكلفين بها، وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.