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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء في نص برقية التهنئة: "في ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ، يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات أن يكلل العلي القدير جهودكم -دائما- بالنجاح والتوفيق من أجل الوطن، وأن يعيد تلك الذكرى المباركة عليكم وعلى شعب مصر العظيم، والشعوب العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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