شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: بحوث الصحراء يختتم دورة تدريبية فى مجال تحلية ومعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

اختتم مركز بحوث الصحراء، دورة تدريبية عن المناهج التعليمية في مجال تحلية ومعالجة المياه لمعلمي مدارس التعليم الفني في مجال تحلية ومعالجة المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من أجل التنمية المستدامة والعمل التعليمي، حيث اشترك المركز مع الوكالة في وضع المناهج التعليمية الخاصة بمدارس التعليم الفني في مجال تحلية ومعالجة المياه ونظم التدريب مكتب التايكو بمركز بحوث الصحراء.

واشتملت المحاضرات في الدورة التدريبية التي القاها مجموعة من خبراء مركز التميز المصري لابحاث تحلية المياه علي التعرف على موارد المياه وخصائصها وجودتها ومصادر تلوثها، ومعرفة التحاليل الكيميائية لها والتدريب على الأجهزة الحقلية والمعملية المستخدمة في تحاليل المياه، والتعرف على المكونات الأساسية لمحطات المعالجة والتحلية والتقنيات المختلفة المستخدمة في التحليل والمعالجة، والتعرف على مشكلات محطات التحلية وكيفية التغلب عليها.

كما تم التركيز أيضا على الجانب العملي وتدريب المعلمين على طرق تحاليل مختلفة للمياه.

اختتمت الدورة بتسليم الشهادات والهدايا التذكارية للمعلمين مع توجيه الشكر لكل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم علي هذه المبادرات القيمة لرفع مستوي معلمين التعليم الفني في مصر.