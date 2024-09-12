شكرا لقرائتكم خبر عن معهد وقاية النباتات يحدد 14 نوعا من المبيدات لمكافحة دودة الحشد فى الذرة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل معهد بحوث وقاية النباتات تطوير سبل مكافحة الآفة ونشر التوعية بكل ما هو جديد من نتائج البحوث العلمية، لذلك تم تحديث التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على الإنتاجية.



وفى التقرير التالى نتعرف على الأنواع التى حددها المعهد لمكافحة دودة الحشد:

1- بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان

2- فانتي 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان

3- اييزو 30%WG بمعدل 60 جرام/فدان

4- روبيك 50%WP بمعدل 100 جم/فدان

5- سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جم / الفدان

6- كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان

7- فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء

8- اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان

9- رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان

10- كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان

11- بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان

12- امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان

13- دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3 / الفدان

14- أرميكارب DF 6.4 % بمعدل 400 جرام/ فدان