شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها رقم 201 الصادر فى 12 سبتمبر سنة 2024، القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين.



وقد تضمن القرار، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الداخلي لنقابة المهندسين ؛ وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2024 ، تقرر:

* مادة أولى - تشكيل هيئة مكتب النقابة على الوجه التالي :

1- المهندس / طارق محمد عزت النبراوى – نقيب المهندسين .

2- المهندس / محمد هشام سعودي كامل - وكيل النقابة

3- المهندس / أحمد البدوى سيد عبد المنعم - وكيل النقابة

4- المهندس / محمود حامد عرفات حمد - الأمين العام .

5- المهندس / معتز محمود طلبة محمد - أمين الصندوق

6- المهندس / كريم محمد عبد الحميد الكسار - الأمين العام المساعد

7- المهندس / سعد مكرم سعد عوض - أمين الصندوق المساعد .

مادة ثانية - على المختصين تنفيذ القرار كل فيما يخصه، وينشر في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ 30/3/2024.