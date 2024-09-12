شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يطالب بإطلاق أول يوم وطنى للتمور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بيوم وطنى للتمور يتم الاحتفال به سنويا فى كل المحافظات، على أن يتم إطلاق فعاليات الاحتفال به من محافظة الوادى الجديد فى أول مرة، يتم خلاله تنظيم فعاليات علمية وإرشادية تتناول أهمية التمور والتوصيات اللازمة للنهوض بزراعته وتحويله إلى صناعة ضخمة تخدم الاقتصاد القومى، مع الاستفادة من توصيات المؤتمرات السابقة وأن تتحول إلي تطبيقات عملية تخدم صناعة النخيل.

وأوضح خليفة، فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر المصري الدولي الثالث لـ نخيل البلح في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق والدكتور نصرالدين العبيد مدير أكساد، أن تتبنى محافظة الوادي الجديد بداية أول يوم وطن للتمور من أجل تجميع كل مهرجانات التمور الثلاثة تحت يوم واحد هو اليوم الوطني للتمور المصرية .

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه خلال الاحتفال باليوم الوطني للتمور يتم خلال تسليط الضوء حول أهمية صناعة التمور في الاقتصاد القومي والصناعات القائمة عليه، وأهميته في توفير عائد مناسب لمصلحة المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خاصة ان مدرسة النخيل في مصر هي مدرسة العلمية للنخيل في مصر بدأت بإنشاء أول وحدة للنخيل في الوادي الجديد في التسعينات تلتها كلية الزراعة جامعة أسيوط.

وأضاف خليفة أن الدولة المصرية حولت النخيل والتمور إلى مشروعات قومية واقتصادية عملاقة، منها إنشاء أكبر مزرعة تمور موجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم في توشكي ضمت أكثر مليوني نخلة من الأنواع الفاخرة، بالإضافة إلي زراعة 2.5 مليون نخلة في الوادي الجديد ليصل إجمالي ما تم زراعته من الأصناف الفاخرة من النخيل إلي 4.5 مليون نخلة.

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية الاستفادة من مخلفات التمور في الصناعة، حيث تقوم على زىاعة التمور صناعات خشبية وتنفذ الدولة حاليا مصنع للإستفادة من مخلفات التمور في مزرعة توشكي وبالتالي تحولت زراعة النخيل وإنتاج التمور إلي محصول استراتيجي من ضمن المحاصيل الاستراتيجية الموجودة في مصر تخدم الاقتصاد القومي.

وأشاد خليفة، بدور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تقديم التسهيلات اللازمة للإستثمار الزراعي وخاصة في قطاع النخيل، منها تخصيص مساحة من الأراضي في المحافظة لصالح نقابة الزراعيين ضمن مبادرة زراعة النخيل فيها سيتم تخصيصها إلي أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين وتم البدء في زراعة بعض المساحات منها بالنخيل.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد أكثر المحافظات جذبا للإستثمار بدعم مباشر من محافظ الإقليم وهو ما إنعكس علي زيادة الرقعة الزراعية بمساحة تجاوزت 250 ألف فدان جديدة تضاف إلي المساحات القائمة وتم زراعتها بمختلف المحاصيل الإستراتيجية لتلبية الإحتياجات المحلية او زراعة محاصيل لأغراض التصدير.