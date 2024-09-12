شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: مركز البحوث والإرشاد يتوسعان بالخدمات الإرشادية بالأراضى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إجتماعا تنسيقيا موسعاً بحضور الدكتور طارق سالم رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة لبحث موقف الخدمات الإرشادية الزراعية والمراكز الإرشادية الزراعية فى نطاق الأراضي الجديدة التابعة لقطاع استصلاح الأراضي وسبل تفعيل دورها فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية فى كافة أنشطة الإنتاج الزراعي بالأراضى الجديدة وتزويدها بالخبراء من مركز البحوث الزراعية فى كافة مجالات الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى .

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على وضع خطة إرشادية شاملة لكافة مناطق الإستصلاح وفقاً للتركيب المحصولى والأنشطة الزراعية السائدة فى كل منطقة ، ويقوم بتنفيذها خبراء مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع استصلاح الأراضي على أن يقوم قطاع استصلاح الأراضي بتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي للقائمين على تنفيذ هذه الخطة.

حضر الإجتماع عددًا من المسؤولين بمركز البحوث الزراعية وقطاعى الإرشاد الزراعي واستصلاح الأراضي منهم الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، د أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، الدكتور محمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، الدكتور أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، الدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، الدكتور يوسف خميس مساعد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

