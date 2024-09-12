شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم الأئمة والواعظات بختام دورة الإرشاد النفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت جامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة لتدريب 50 إمامًا من مديرية أوقاف الجيزة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، والتي تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إن جامعة القاهرة تعتز بالدور الريادي لوزارة الأوقاف ومجهودات القائمين عليها في سبيل خدمة الوطن والدين الإسلامي، موجهًا التحية والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لجهوده المتميزة والمبذولة في تطوير أداء الوزارة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى دور الجامعة الرائد والدائم في تقديم ما لديها من علم وثقافة ومعرفة ليس فقط للمجتمع المصري بل للمجتمع العربي والإسلامي والدولي بصفة عامة، مؤكدًا أن علاقة جامعة القاهرة بوزارة الأوقاف هي علاقة دائمة لن تنتهي بانتهاء هذه الدورة، وأن الجامعة بكلياتها ومكتباتها ومراكزها التنويرية ترحب باستقبال أئمة وزارة الأوقاف في جميع الأوقات.

ومن جانبه، نقل الدكتور محمود الفخراني نائب وزير الأوقاف، شكر وتقدير وزير الأوقاف الدكتور أسامة الزهري للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة على جهوده في إنجاح هذه الدورة، وقيادات جامعة القاهرة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تؤدي رسالتها عبر الأزمان وعطائها ممتد بشكل دائم ومستمر.

وأشار نائب وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة حرصت على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ووقعت بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وعدد من الجامعات المصرية لإعداد جيل من الأئمة والواعظات المخلصين والحاملين لرسالة الإصلاح وتدريبهم ليكونوا حصنًا منيعًا لأي انحراف سلوكي، ويصبح المجتمع بفضل جهودهم قوي البنيان لايعبث بفكره الجهلاء حتي أصبح هناك تلاحمًا بين الوزارة ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الدورة التدريبية المكثفة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، استهدفت الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات، وساهمت في إكسابهم الخبرات اللازمة وزودتهم بكيفية التعامل مع جميع الطوائف بالطرق التي تتناسب مع قضايا العصر وتلائم الظروف المحيطة والحرجة؛ ليصبح الخطاب الديني أشد تأثيرًا وأكثر إقناعًا وأقوى تعبيرًا وأعم نفعًا.

ومن جهته، وجه الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، الشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، لإتاحة كليات الجامعة ومكتباتها للدارسين من وزارة الأوقاف ممن يقومون بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، وقدم مقترحًا لرئيس جامعة القاهرة لتنظيم لقاء عام تحت قبة الجامعة ليتسع المزيد من الأئمة والواعظات.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع وتسليمهم شهادات إتمام الدورة التدريبية.