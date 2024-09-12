شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكثف حملاتها على مواقف السرفيس وغرامات فورية لمخالفى التعريفة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة يوميًا، للتأكد من التزام السائقين بـ تعريفة الركوب المقررة، وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين، مؤكدة توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المقررة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة للرقابة والمتابعة والتأكد من التزام سيارات السرفيس بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعريفة الركوب المقررة، مؤكدة تلقيها بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بعدم التزام السائقين بتعريفات الركوب عبر الأرقام الآتية: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وأكدت المحافظة توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد مؤخرًا التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%.