شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض أهلا مدارس فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن مكان إقامة معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بالمحافظة وموعد افتتاحه وما سيعرضه من منتجات وسلع، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ومن جانبها، كشفت محافظة الجيزة، عن أنه جارٍ بالتعاون مع الغرفة التجارية، تجهيز معرض "أهلاً مدارس"، بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور، لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المحافظة أن المعرض يقام على مساحة 2000م تقريبًا، وسيشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية، سيطرحها عدد كبير من العارضين المشاركين بالمعرض.

وأشارت المحافظة، إلى أن معرض "أهلًا مدارس"، يأتي في إطار خطتها لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عددًا من المواقع أو الساحات الفضاء أو قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة المنافذ السلعية الدائمة، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لخدمة قطاع عريض من المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة كافة المعارض والمنافذ الكائنة حاليًا بصفة يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.