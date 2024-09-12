شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة التقديم.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن وظائف شاغرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، لمن تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عامًا، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعى، موضحة الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- مراقب كاميرات للعمل بشركة أثاث عالمية بمول العرب.

- ضباط أمن للعمل بمول في الشيخ زايد.

- أفراد أمن إدارى بمول بأكتوبر.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم على الوظائف المطلوبة، التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا، من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى إمكانية التواصل للاستفسار عن الوظائف المطلوبة، عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".