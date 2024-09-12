شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سنتريور توصى بإعادة منح جامعة حلوان شهادة الأيزو فى الجودة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى وفد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور خلال الاجتماع الختامي بإعادة منح شهادة الأيزو (9001: 2015) للجامعة للمرة الرابعة من عام 2024 إلى 2027، مما يجعل الجامعة تحصل على الشهادة للمرة العاشرة على التوالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان .

تكون وفد المراجعين من الدكتورة زينب جبارة، اللواء عبد الجليل عليوة، والدكتورة رانيا الصراف.

وحضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة وهم الدكتور حسام رفاعي والدكتور عماد أبو الدهب والدكتور وليد السروجي. كما حضر ممثلو إدارة الجودة، وعلى رأسهم الدكتورة هناء محمد الحسيني، ممثل الإدارة العليا للجودة ومدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة وسام درويش، مدير وحدة جودة النظم الإدارية، كما حضر اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت وفريدة محمد هاشم، الامناء المساعدين.

كما شارك في اللقاء فريق الدعم الفني والتخطيط، متمثلاً في الأستاذة سماح عبد المنعم، مسؤول الدعم الفني والمتابعة بالوحدة، والأستاذة منى بيومي، مسؤول التخطيط وتقييم الأداء بالوحدة، وحضر اللقاء مجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقي الجودة من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بالزيارة التي تعد العاشرة من نوعها لمراجعة ملفات ووثائق الجودة في الجامعة.

وأكد على أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي والقضاء على الأرشفة التقليدية، ويأتى ذلك في إطار جهود الجامعة لتيسير الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وشدد الدكتور قنديل على أن هذا الاهتمام يعكس التزام الجامعة بتطوير نظام الجودة والحوكمة بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتطوير منظومة الموارد البشرية.

وأشاد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور بتطبيق الجامعة لنظام الجودة وفق الأدلة والأرقام، وأكدوا على قدرة الجامعة على تحديد المخاطر والفرص، كما قدموا شكرهم لرئيس الجامعة، الدكتور السيد قنديل، على جهوده في قيادة مسيرة تطوير الجامعة.