شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة البيئة عددا من الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، من أجل تحفيز الاستثمار فى المشروعات بالقطاع البيئي باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر.

خلال هذا التقرير يرصد رئيس جهاز شئون البيئة التابع للوزارة، ومدير وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، أسباب دعم وزارة البيئة للفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات، والهدف منها على المدى البعيد ودعم الاقتصاد.

وقال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة لـ"الخليج 365"، إن الاهتمام بالبيئة لم يعد رفاهية، بل أصبحت شرط أساسي واستراتيجي لكافة الأعمال للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من أجل الحفاظ على استدامة الموارد.

وأوضح أبو سنة، أن هناك مزيد من الفرص الاستثمارية القابلة للتحقق علي أرض الواقع في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز، تتشارك فيها الجهات المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات الدولية، للوصول إلى الفرص المتاحة والتغلب علي التحديات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، أن وزارة البيئة داعم أساسي للاستثمار، بل وأحد المعايير التي تحقق للاستثمار الوطني فرص الوصول للعالمية، وأن قضايا القطاع البيئي تتسع لتشمل وترتبط عدد من القطاعات كالصحة والسياحة والاقتصاد والاستثمار، حيث تدعم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.

ويذكر أن وزارة البيئة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية للحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحويلها إلي فرص استثمارية من خلال منظومة عمل لجمع وكبس وتدوير قش الأرز.