شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد تميز العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "عبد الله اليحيا"، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصري، منوهاً في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجدداً من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن جانبه، بادل الرئيس التحية والتقدير لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.