شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر فى المرتبة 28 عالميا بمؤشر حقوق الطفل لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل (كيدس رايتس)، بالتعاون مع جامعة إيراسموس للاقتصاد، والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية لعام 2024، والذى أشار إلى تقدم ترتيب مصر 6 مراكز في مؤشر حقوق الطفل، حيث جاءت في المركز الـ 28 من بين 194 دولة، بقيمة 0,797 نقطة خلال عام 2024، مقارنة بالمركز 34 من بين 193 دولة وبقيمة 0.814 نقطة خلال عام 2023، كما جاءت مصر في المركز الثاني عربيًا خلال عام 2024 بعد قطر.

وأشار المركز إلى أن المؤشر يُعد أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الأطفال، ومدى التزام الدول بتنفيذ مقتضيات وبنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، وحق الأطفال في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل (كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز) بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت من 1 كان ذلك أفضل.

وقد سجل التقرير ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفال في العالم بنسبة 21% بسبب استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية في مجموعة من النطاقات الجغرافية، واستعرض التقرير مراكز الدول في مؤشر حقوق الطفل؛ حيث جاءت لوكسمبورج في المركز الأول من بين 194 دولة عالميًّا مسجلة (0,885 نقطة) تلتها كل من أيسلندا (0,884 نقطة)، اليونان (0,878 نقطة)، ألمانيا (0,874 نقطة)، ثم تايلاند (0,867 نقطة)، بينما جاءت قطر في المركز 20 عالميًا، والمركز الأول عربيًا، بنحو (0,817 نقطة)، تلتها كل من مصر، والبحرين، ولبنان، والمغرب والجزائر، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان، وتشاد في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.