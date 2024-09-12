شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تسابق الزمن لخفض كثافة الفصول لـ45 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بعدد من المديريات التعليمية، عن أنه يتم العمل بشكل مستمر لخفض الكثافة الطلابية في المدارس لتصل إلى 45 طالبا فى الفصل فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لخفض وتقليل الاعداد فى الفصول، مشددة على أن سيستم التحويل الإلكتروني حدد 45 طالبا فى الفصل فقط، ومن ثم هناك مدارس استكفت اى حصلت على الأعداد المطلوبة وتم وقف التحويلات لها، مضيفة أن توزيع الطلاب على الفترات الدراسية والفصول ترتب عليه إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس بالفترات الدراسية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

ووضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض الحلول لـ خفض الكثافة الطلابية فى الفصول من بينها نقل طلاب المرحلة الثانوية فترة مسائية وترحيل طلاب المرحلة الإعدادية بفصول المرحلة الثانوية وتوزيع تلاميذ المرحلة الابتدائية على فصول المرحلة الإعدادية لخفض الكثافة الطلابية إضافة إلى استغلال الفراغات الموجودة فى بعض المدارس.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.