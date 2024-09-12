شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة التوصل لاتفاق ينهى معاناة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تعمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهى المعاناة فى غزة، مشيرا إلى أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين وتحديدا سكان غزة أمر خطير جدا.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسي: نشجع كل الأطراف على وقف إطلاق النار في غزة" قالت الصحيفة، إن الرئيس السيسي أكد مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد آلية لزيادة المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن مصر تسعى بجدية إلى دور إيجابي مع الفلسطينيين خاصة «حماس» بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار.

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي قال - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني بقصر الاتحادية بالقاهرة "إننا نعمل على تشجيع كافة الأطراف من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني سقطوا جراء الصراع ثلثهم من النساء والأطفال، فضلا عن وجود أكثر من 100 ألف مصاب".

وفي صحيفة الرأي الكويتية وتحت عنوان "السيسي: انتهاك صارخ للإنسانية استخدام سلاح الجوع ضد سكان غزة" أوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي، أكد أن استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين وتحديداً سكان غزة أمر خطير جدا ويؤثر بشكل كبير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي تحدثنا عنها لسنوات طويلة، داعيا أوروبا إلى ضرورة أن تبذل جهدا كبيرا خلال هذه المرحلة لتشجيع الأطراف المعنية أو الضغط عليها للوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحت عنوان "السيسي: مصر ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية" ذكرت صحيفة الجرية الكويتية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التزام مصر بحماية الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وكذلك الاستثمارات الألمانية والوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن ألمانيا أحد أهم أكبر الشركاء لمصر، مشيرا إلى أن معظم المشروعات التي نفذتها القاهرة خلال السنوات القليلة الماضية كانت بمشاركة مع شركات ألمانية ضمن مشاريع كبيرة في مجالي الطاقة والنقل وغيرهما، وأن هذه المشروعات القومية كان لها تأثير كبير جدا على البنية الأساسية في مصر.