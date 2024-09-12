شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: شهادات طلبة الثانوية الناجحين بالدور الثانى بالمدارس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على وصول شهادات طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الثانوية العامة 2024 بالدور الثانى الأسبوع المقبل حتى يتمكن الطلاب من إجراء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ضمن المرحلة الثالثة، موضحة أنه يتم التنسيق مع مكتب التنسيق لتمكين الطلاب من إجراء أعمال التنسيق بعد استلامهم الشهادات والتى يوجد بها الرقم السرى للدخول على موقع مكتب التنسيق.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضى، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.

وبالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و 815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.



