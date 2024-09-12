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القاهرة - سامية سيد - توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض الشركة بمنطقة السواح السلع الغذائية بأسعار مخفضة كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن بمعرض السلع الغذائية لوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية