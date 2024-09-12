شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن بمعرض السلع الغذائية لوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض الشركة بمنطقة السواح السلع الغذائية بأسعار مخفضة كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة.قائمة بأسعار اللحوم والدواجن بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
طرح أوراك دجاج زنة 900 جرام بسعر 90 جنيها.
طرح صدور دجاج زنة 450 جرام بسعر 60 جنيها.
طرح دواجن مجمدة زنة 1 كيلوجرام بسعر 135 جنيها.
طرح لحوم سودانى طازج خلفى زنة 1 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.
لحم سودانى طازج امامى زنة 1 كيلو جرام بسعر 280 جنيها.
لحم سودانى مفروم زنة 1 كيلوجرام بسعر 250 جنيها.
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