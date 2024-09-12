شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: عدم الالتزام تجاه العاملين بالحصة بالتثبيت فى الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية، على أن المعلمين المرشحين للعمل بالحصة لسد العجز فى المدارس يلتزمون بتنفيذ القوانين الخاصة بكافة التعليمات والقرارات الخاصة بالعملية التعليمية، وعدم التخلف عن العمل المكلف به المعلم وفقا للقواعد المعمول بها والمطبقة، مع تحمل نتيجة مخالفة ذلك، ولا يترتب ترشيح المعلمين بنظام الحصة أى إلزام على جهة العمل، بالتعاقد أو التثبيت بالوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه تلغى استمارة الترشيح في حالة الغياب مدة ثلاث أيام بحد أقصى مالم يتقدم بعذر مقبول في حالة عدم إتباع تعليمات رئيسه فى العمل أو في حالة الإعتداء على طالب بالضرب أو السب، وفي حالة الخروج عن المقتضى الوظيفي والإخلال بنظام العمل والمبادئ الوظيفية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع 50 ألف معلم لسد احتياجات المدارس مقابل 50 جنيها للحصة.

وأعلنت المديريات التعليمية أسماء المعلمين الجدد الذين يتم التعاقد معهم، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، عن أن الأعداد التى سيتم التعاقد معها تصل ل 20 ألف و204 معلما بالإضافة إلى 5% يمثلون 84 معلما سوف يتسلمون العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد ضمن الناجحين بالدفعة الثانية والمتظلمين من المرحلة الأولى أو الدفعة الأولى من مسابقات المعلمين، مشددة على أنه تم تعيين قرابة 16 ألف معلم فى الدفعة الأولى و20 ألفا من الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى ليصل إجمالى التعاقدات لقرابة 36 ألف معلم من مسابقات تعيين ال 150 ألف التى تم الإعلان عنها عام 2022 وتستهدف تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وشددت المصادر على أن الوزارة تلقت دفعة جديدة من المرحلة الثالثة سيتم عقد اختبارات بدنية ونفسية لهم تمهيدا لارسالهم إلى إحدى الجهات لاعتماد التدريبات والنتيجة النهائية، كما أن هناك اختبارات يتم إجرائها حاليا فى التنظيم والإدارة.